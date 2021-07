Evra esilarante | “è sempre l’Italia che vince Forza Italiaaa | vinceròòòò” VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Patricecontinua ad essere molto legato ai colori italiani, il francese è stato protagonista anche nel campionato di Serie A con la maglia della Juventus. La delusione per l’eliminazione della Francia è stata fortissima, il tifo dell’ex calciatore adesso è tutto per gli azzurri.si è confermatoun calciatore sopra le righe anche fuori dal campo, in particolar modo èscatenato sui social. Sta spopolando l’ultimocon il commento dopo l’impresa delcontro la Spagna: “Buongiorno Italia! La gente mi fa una domanda, Zio Pat, ora che non c’è più la Francia ...