Evra | “Che squadra tifo? Italia nel cuore | anche quando giocavo in Francia”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Patriceazzurro.so d’eccezione per gli azzurri di Mancini, all’indomani del successo maturato contro la Spagna, che ha regalato all’il pass per la finale di Euro 2020. Protagonista e mai banale, Patrice...

...fare i complimenti all'Italia di Bonucci e Chiellini dopo la vittoria con la Spagna Patrice... "Buongiorno Italia! La gente mi fa una domanda, Zio Pat, ora...'Non si sputa nel piattoti ha dato da mangiare' grida uno scatenato. Anche perché la sua carriera proprio in Italia ha avuto inizio, con un esordio al Marsala in Serie D.Patrice Evra, uno dei più grandi difensori di sempre della Francia e già protagonista del campionato italiano con la Juventus, svela ...Patrice Evra è tra gli ex calciatori più attivi sui social, in particolar modo su Instagram. L’ex terzino di United e Juventus vanta una lunga militanza nella Nazionale francese, ma su chi farà il ...