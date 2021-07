Europei: Tajani, 'Italia merita finale per tutto il percorso' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Agli Europei "l'Italia merita la finale per tutto il percorso che ha fatto, nonostante la prestazione di ieri". Lo ha affermato Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, ospite di 'Studio 24' su Rainews 24. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Agli"l'laperilche ha fatto, nonostante la prestazione di ieri". Lo ha affermato Antonio, coordinatore di Forza, ospite di 'Studio 24' su Rainews 24.

Ultime Notizie dalla rete : Europei Tajani La Carta della disunione di Matteo Salvini e Giorgia Meloni ...volte ribadite dal governo di Mario Draghi (da ultimo nella lettera dei diciassette governi europei ...Movimento 5 Stelle e della Lega tenendo anche conto che Forza Italia " attraverso Antonio Tajani " ...

Con le sue polemiche Letta rafforza Salvini ...i popolari europei dai socialisti. Gli elettori riversano simpatie verso destre, sovranisti, antipolitici, apolitici. La situazione è stata espressa da Antonio Martino nei confronti di Antonio Tajani,...

Bologna: Tajani, 'Cangini può essere candidato vincente' Roma, 7 lug. "Noi riteniamo" che Andrea Cangini "sia il candidato vincente" del centrodestra per la corsa a sindaco di Bologna. Lo ha affermato Antonio Tajani, ...

