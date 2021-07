Europei, segretario di stato spagnolo: “Gara stupenda e ora si tifa Italia” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nonostante l'eliminazione della Spagna per mano dell'Italia in semifinale, c'è chi tra gli spagnoli simpatizza per gli azzurri Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 luglio 2021) Nonostante l'eliminazione della Spagna per mano dell'in semifinale, c'è chi tra gli spagnoli simpatizza per gli azzurri

Advertising

marisavillani : RT @ComitatoCentra1: @EnricoLetta Le facciamo sommessamente notare che il partito di cui Ella è segretario è al governo. Inoltre come Ella… - Lukyluke311 : RT @ComitatoCentra1: @EnricoLetta Le facciamo sommessamente notare che il partito di cui Ella è segretario è al governo. Inoltre come Ella… - carlofgu : RT @ComitatoCentra1: @EnricoLetta Le facciamo sommessamente notare che il partito di cui Ella è segretario è al governo. Inoltre come Ella… - ComitatoCentra1 : @EnricoLetta Le facciamo sommessamente notare che il partito di cui Ella è segretario è al governo. Inoltre come El… - gfrisoli : RT @EugenioCardi: @EnricoLetta a #inonda: #Salvini e #Meloni hanno scelto di stare con i presidenti di Polonia e Ungheria che, su 27 Paesi… -