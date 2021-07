Europei | Mancini | ' Felici di dare gioia agli italiani | ma ne manca ancora una

(Di mercoledì 7 luglio 2021) "Siamo moltodi regalare. Le cose piu' difficili sono quelle piu' belle da fare, tutti volevano arrivare in finale. Non abbiamofatto niente pero', ne...

Mov5Stelle : Mentre i ragazzi di Roberto Mancini stasera si giocano contro la Spagna l'accesso alla finale degli Europei, c'è ch… - repubblica : Italia in finale, Mancini: 'Abbiamo saputo soffrire, ora l'ultimo passo' - SkySport : #ItaliaSpagna, la Nazionale di Mancini dedica la vittoria a Spinazzola. VIDEO #SkySport #SkyEuro2020 #EURO2020 - AndreaInterNews : Cose che nessuno vi dirà: l'Italia di Mancini ha potuto preparare questi Europei avendo 5 anni a disposizione, vist… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Mancini dopo #ItaliaSpagna: 'Felici, ma ne manca ancora una'. -

Cosi' Roberto, il ct della Nazionale, al termine della partita contro la Spagna vinta ai calci di rigore che ha regalato la finale degliall'Italia. ++ IMMAGINI CONCESSE DALLA UEFA. ......in finale agli. Gli azzurri ieri sera hanno battuto ai rigori la Spagna e da nord a sud c'è stata una vera e propria esplosione di entusiasmo in tutto il Paese. Domenica la squadra di...«Ma che musica maestro». Dopo il successo ai rigori contro la Spagna e la qualificazione alla finale degli Europei, il c.t. Roberto Mancini ha omaggiato – con un post sui propri profili social – ...L’Italia in festa per la vittoria della Nazionale alle semifinali europee contro la Spagna, il gran finale (dopo nove anni) ora a Wembley contro Inghilterra o Danimarca. Ma è stata dura, e il ct ...