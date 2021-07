Europei, Mancini cita la Carrà e fa fare pace alla politica (almeno per una sera) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Giocatori e tecnici abbracciati e lui nel mezzo, che esulta dietro Insigne con la maglia di Spinazzola, assente dopo l’infortunio della scorsa partita che lo ha costretto a un’operazione chirurgica. È la foto scelta da Roberto Mancini per celebrare la soffertissima partita con la Spagna, che il ct in qualche modo ha voluto dedicare a Raffaella Carrà. «Ma che musica maestro», è il post con cui l’allenatore ha accompagnato la foto su Twitter. Neanche a dirlo, #ItaliaSpagna è l’hashtag in cima alle tendenze del social, con oltre 300mila citazioni che, una volta tanto, non vedono fazioni contrapposte. Un discorso che vale anche per la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Giocatori e tecnici abbracciati e lui nel mezzo, che esulta dietro Insigne con la maglia di Spinazzola, assente dopo l’infortunio della scorsa partita che lo ha costretto a un’operazione chirurgica. È la foto scelta da Robertoper celebrare la soffertissima partita con la Spagna, che il ct in qualche modo ha voluto dedicare a Raffaella. «Ma che musica maestro», è il post con cui l’allenatore ha accompagnato la foto su Twitter. Neanche a dirlo, #ItaliaSpagna è l’hashtag in cima alle tendenze del social, con oltre 300milazioni che, una volta tanto, non vedono fazioni contrapposte. Un discorso che vale anche per la ...

