Europei, Italia- Inghilterra la finale. Kane affonda la Danimarca al 103? (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una coriacea nazionale danese ha tenuto testa agli inglesi che hanno vinto nei supplementari. Prima finale della storia in un Europeo per i britannici Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una coriacea nazionale danese ha tenuto testa agli inglesi che hanno vinto nei supplementari. Primadella storia in un Europeo per i britannici

Advertising

stanzaselvaggia : I Maneskin e l’Eurovision, l’Italia e la finale degli Europei. Dopo tutto quello che abbiamo passato, qualche gioia… - Gazzetta_it : Luis Enrique, un signore: 'Grande calcio, ora tiferò per l'Italia' #Euro2020 - RaiPlay : ???? SCOPPIA, SCOPPIA MI SCOPPIA IL CUOR ?? ?? ???? #ItaliaSpagna 1-1 (5-3 d.c.r.) ? Adelante Italia! Gli #Azzurri bat… - twocreatures_ : RT @mklhl_: rt fancam di gigi d’alessio per far vincere l’italia agli europei - GiorgiaParedes : RT @fineelinexwalls: io al concerto di louis tomlinson se l'Italia dovesse vincere gli europei: -