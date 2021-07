Europei, il governo inglese ammette: 'Migliaia di tifosi a Wembley, rischio focolai' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Allarme contagi in . Migliaia di riuniti questa sera allo stadio di a tifare contro la Danimarca. La decisione delle autorità britanniche di allentare le restrizioni anti Covid e di ampliare il numero ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Allarme contagi in .di riuniti questa sera allo stadio di a tifare contro la Danimarca. La decisione delle autorità britanniche di allentare le restrizioni anti Covid e di ampliare il numero ...

