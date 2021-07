Europei: Boris Johnson, "L'Inghilterra ha giocato col cuore. Ora la finale" (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - "Stasera l'Inghilterra ha giocato con il cuore. Che fantastica prestazione per la squadra di Gareth Southgate. Ora la finale. Portiamo a casa" il trofeo. Lo scrive su Twitter il premier britannico Boris Johnson dopo la semifinale degli Europei vinta a Wembley contro la Danimarca. Bojo posta anche una foto che lo ritrae di spalle e con i pugni alzati con indosso la maglia numero 10 della nazionale e il nome Boris. Leggi su agi (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - "Stasera l'hacon il. Che fantastica prestazione per la squadra di Gareth Southgate. Ora la. Portiamo a casa" il trofeo. Lo scrive su Twitter il premier britannicodopo la semideglivinta a Wembley contro la Danimarca. Bojo posta anche una foto che lo ritrae di spalle e con i pugni alzati con indosso la maglia numero 10 della nazionale e il nome

