Europei a Wembley, governo Uk ammette: “Il rischio focolaio c’è con migliaia di persone in un solo posto. Ma siamo fiduciosi” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “C’è sempre un margine di rischio nella vita. Sono fiducioso che non vi sarà un grande focolaio, ma ora non possiamo garantirlo”. C’è “fiducia” da parte del governo britannico ma nessuna certezza sul fatto di potere impedire che le semifinali e finale a Wembley per gli Europei si trasformino in eventi di diffusione del virus. Ad ammetterlo apertamente è te è stato il ministro delle Attività Produttive Kwasi Kwarteng che, intervistato a radio Lbc, ha dichiarato: “Io penso che che siamo in grado di gestire il rischio, ma non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) “C’è sempre un margine dinella vita. Sono fiducioso che non vi sarà un grande, ma ora non posgarantirlo”. C’è “fiducia” da parte delbritannico ma nessuna certezza sul fatto di potere impedire che le semifinali e finale aper glisi trasformino in eventi di diffusione del virus. Adrlo apertamente è te è stato il ministro delle Attività Produttive Kwasi Kwarteng che, intervistato a radio Lbc, ha dichiarato: “Io penso che chein grado di gestire il, ma non ...

