Europei 2021 | Chiara Ferragni e Fedez versione tifosi Il video diventa virale

(Di mercoledì 7 luglio 2021) È giàildimentre guardano la semifinale dell’Europeo Italia-Spagna. Più di 3.5 milioni di visualizzazioni in 10 ore, il siparietto esilarante fa impazzire i fan. E per vincere, lei suggerisce: “Bisogna fare così.. le finte, la tattichina”. I due poi si abbracciano e cadono sul divano felici: “Abbiamo vinto, siamo passati!”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...sull'infortunio di Spinazzola all'interno della rubrica Talks Sport dove commenta anche gli. 7 luglio... o anche: 'Se Jorginho vincesse Champions League ed, incidendo profondamente sul calcio ... SPORTEVAI - 07 - 07 -10:13 Euro 2020, pagelle Italia - Spagna: Chiesa geniale, Donnarumma superItalia-Spagna, la partita che ha portato gli Azzurri in finale agli Europei di calcio, ha incollato davanti a Raiuno 17,4 milioni di telespettatori con uno share del 67,49%. In particolare, i tempi su ...Rai1 al botto, la rete diretta da Stefano Coletta è stata vista da 17.414.000 telespettatori con il 67,5% di share. Numeri a cui si aggiungono altri 2 milioni di telespettatori con il 9% di share per ...