Europei 2021 | ascolti tv da capogiro per Italia-Spagna | 19 | 5 milioni di spettatori con il 77% di share È nuovo record

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Un ping pong di reti firmato Chiesa-Morata portaprima ai supplementari e poi alla lotteria dei rigori: così Donnarumma para il possibile, Jorginho non sbaglia dal dischetto nel momento decisivo. Una notte magica, un sogno di mezza estate: l’stacca il biglietto per la finale. La squadra di mister Mancini elimina la, dopo una gara sofferta, e resta a Wembley a un passo dal paradiso. Sogna con loro l’intera letteralmente incollata allo schermo dalle ore 21 fino a pochi minuti prima della mezzanotte. Vittoria in campo ma anche dal punto di vista auditel con l’ennesimo ...