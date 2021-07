Europa ottimista sulla ripresa | Pil Italia +5% nel 2021

(Di mercoledì 7 luglio 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il Pil dell'è previsto in crescita del 5% nele del 4,2% nel 2022”. Così in conferenza stampa il commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, presentando le stime economiche estivecrescita reale del Pil della Commissione europea. La previsione del dato per il“è stato rivisto ampiamente al rialzo rispetto alle stime primaverili” e ciò è dovuto “alla riduzione delle limitazioni per le aziende e nella mobilità”, ma anche all'aiuto di “investimenti pubblici e privati”, ha annunciato Gentiloni. Grazie a questi fattori positivi “le attività economiche ...

...in maniera coerente e confacente per onorare la fiducia che l'ci ha dato, affidandoci quasi 1/3 dell'intero capitale, che è di 750 miliardi, del Next Generation EU. Il Presidente è...La Commissione europea ha espresso rinnovato ottimismo sulla ripresa economica, in particolare nella zona euro, rivedendo in netto rialzo le sue previsioni di crescita La Commissione europea ha ...Questi eventi positivi sono dovuti anche alle graduali riaperture delle attività economiche, che secondo il commissario europeo per l’economia “saranno il motore di un forte rilancio economico”. Anche ...Borse europee positive mentre si attende l'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. I listini del Vecchio continente si mostrano ottimisti mentre si guarda all'andamento dei prezzi delle mat ...