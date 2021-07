Euro2020, l’Inghilterra batte la Danimarca e sfida l’Italia in finale (Di mercoledì 7 luglio 2021) l’Inghilterra è la seconda finalista di Euro 2020 e domenica sera, a Wembley, sfiderà l’Italia di Roberto Mancini per il titolo continentale. La squadra di Gareth Southgate ha superato in semifinale per 2-1 la Danimarca che esce dal torneo a testa altissima. Gli scandinavi si erano portati in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo grazie a una punizione spettacolare, da oltre 30 metri, di Damsgaard. La Nazionale inglese ha ribaltato il risultato prima sfruttando un autogol di Kjaer, otto minuti dopo lo svantaggio, e poi, alla fine del primo tempo supplementare, grazie alla rete di Harry Kane, lesto a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 luglio 2021)è la seconda finalista di Euro 2020 e domenica sera, a Wembley, sfideràdi Roberto Mancini per il titolo continentale. La squadra di Gareth Southgate ha superato in semiper 2-1 lache esce dal torneo a testa altissima. Gli scandinavi si erano portati in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo grazie a una punizione spettacolare, da oltre 30 metri, di Damsgaard. La Nazionale inglese ha ribaltato il risultato prima sfruttando un autogol di Kjaer, otto minuti dopo lo svantaggio, e poi, alla fine del primo tempo supplementare, grazie alla rete di Harry Kane, lesto a ...

