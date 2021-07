Euro2020, dopo il rigore di Jorginho il telecronista arabo canta “Bella Ciao” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il giocatore italo-brasiliano Jorginho sta per tirare il rigore che regalerà all’Italia la vittoria della semifinale di Euro2020 contro la Spagna. Segna il goal decisivo e il telecronista arabo di Bein Sport esulta con gioia la vittoria della Nazionale italiana: “Italia! Bella Ciao, Ciao, Ciao!”. Il goal di Jorginho nella emozionante telecronaca della tv araba con “Bella Ciao” finale pic.twitter.com/nIyqInvG8c — Ezio Greggio (@EzioGreggio) July 7, 2021 Leggi su tpi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il giocatore italo-brasilianosta per tirare ilche regalerà all’Italia la vittoria della semifinale dicontro la Spagna. Segna il goal decisivo e ildi Bein Sport esulta con gioia la vittoria della Nazionale italiana: “Italia!!”. Il goal dinella emozionante telecronaca della tv araba con “” finale pic.twitter.com/nIyqInvG8c — Ezio Greggio (@EzioGreggio) July 7, 2021

