Euro 2020, sarà l'Inghilterra a sfidare l'Italia in finale: Danimarca battuta 2-1 ai supplementari (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si è conclusa la seconda, combattuta, finale di Euro 2020: sarà l'Inghilterra a sfidare la Nazionale azzurra domenica 11 luglio in casa, nello stadio di Wembley a Londra. La squadra di Gareth Southgate ha sconfitto per 2-1 (1-1), e dopo i supplementari grazie alla rete di Kane, la Danimarca, conquistando per la prima volta nella propria storia la finale Europea, 55 anni dopo il Mondiale del 1966. Come nel match Italia-Spagna di martedì 6 luglio, anche questa sera la semifinale è finita ai ...

