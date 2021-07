Euro 2020, l’Italia vola in finale e Insigne dedica la vittoria a Spinazzola (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il capitano del Calcio Napoli, dopo il successo contro la Spagna che è valso la finale di Euro 2020, ha indossato la maglia del compagno infortunato, che ha ringraziato emozionato. Quando il pallone calciato da Jorginho è entrato alle spalle di Unai Simon, tutti i calciatori azzurri si sono lanciati in una corsa sfrenata verso Leggi su 2anews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il capitano del Calcio Napoli, dopo il successo contro la Spagna che è valso ladi, ha indossato la maglia del compagno infortunato, che ha ringraziato emozionato. Quando il pallone calciato da Jorginho è entrato alle spalle di Unai Simon, tutti i calciatori azzurri si sono lanciati in una corsa sfrenata verso

La Nazionale omaggia la Carrà e poi canta Venditti e Notti Magiche dopo la vittoria contro la Spagna Gli Azzurri festeggiano dopo la vittoria contro la Spagna cantando Raffaella Carrà e Antonello Venditti . Nella semifinale di Euro 2020 i giocatori allenati dal ct Roberto Mancini sono riusciti a piegare le furie rosse ai rigori. Decisivo il gol di Jorginho , che ha spiazzato il portiere spagnolo. E così, dopo il successo, è ...

Il film dell’Italia di Mancini a Euro 2020: dall’autorete di Demiral al rigore di Jorginho Sport Fanpage Euro 2020: Leonardo Bonucci scambiato per un invasore di campo da una steward Nella serata di ieri, infatti, allo stadio Wembley di Londra si è giocata la semifinale degli europei di calcio 2020 che vedeva i nostri beniamini contrapposti alla forte Spagna allenata da Luis ...

La Nazionale omaggia la Carrà e poi canta Venditti e Notti Magiche Gli Azzurri festeggiano dopo la vittoria contro la Spagna cantando Raffaella Carrà e Antonello Venditti. Nella semifinale di Euro 2020 i giocatori allenati dal ct Roberto Mancini sono riusciti a ...

