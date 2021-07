Euro 2020, la denuncia di Jonas Eriksson: “Manovre oscure nelle designazioni arbitri” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Jonas Eriksson, ex arbitro svedese, ha commentato le assegnazioni arbitrali per le fasi finali di Euro 2020, denunciando poca chiarezza nelle scelte dell’UEFA. “Spesso ci si chiede come vengono decisi gli arbitri per le fasi finali di queste manifestazioni. La verità è che è una questione oscura. Una politica sporca e un mondo falso – commenta Eriksson – in cui l’amicizia, la corruzione, la lealtà e il gioco delle nazionalità svolge un grande ruolo. Il calcio dovrebbe parlare di fair play, con un regolamento uguale per tutti, ma quando si tratta di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021), ex arbitro svedese, ha commentato le assegnazioni arbitrali per le fasi finali dindo poca chiarezzascelte dell’UEFA. “Spesso ci si chiede come vengono decisi gliper le fasi finali di queste manifestazioni. La verità è che è una questione oscura. Una politica sporca e un mondo falso – commenta– in cui l’amicizia, la corruzione, la lealtà e il gioco delle nazionalità svolge un grande ruolo. Il calcio dovrebbe parlare di fair play, con un regolamento uguale per tutti, ma quando si tratta di ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Virginia Raggi: "Finale Euro 2020? Valutiamo riapertura Olimpico" Virginia Raggi, sindaco di Roma, parla della possibile riapertura dello stadio Olimpico per la finale di Euro 2020: le sue parole Viriginia Raggi parla della possibile apertura dello Stadio Olimpico di Roma per consentire ai tifosi di raggrupparsi (con le dovute misure) in occasione della finale di Euro ...

Previsioni. L'economia europea si è ripresa meglio del previsto L'economia della zona euro e quella dell'intera Unione europea dovrebbero crescere del 4,8% quest'...8% al +5% per il 2020 " mentre andrà peggio degli altri nel 2022, anno in cui l'Ue indica una ...

Il film dell’Italia di Mancini a Euro 2020: dall’autorete di Demiral al rigore di Jorginho Sport Fanpage Banca Mediolanum: +687 mln raccolta netta giugno, 4,6 mld da inizio anno (RCO) 07 lug - Nel mese di giugno Banca Mediolanum ha registrato una raccolta netta totale di gruppo pari a 687 milioni di euro che porta a 4,673 mld la raccolta da inizio anno (era 5 mld nello stesso ...

Euro 2020, Andreoni: “Pagheremo festeggiamenti con qualche focolaio” “E’ chiaro che qualcosa la pagheremo inevitabilmente in termini di contagi con qualche focolaio”. E’ lapidario Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tr ...

