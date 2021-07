Euro 2020, Jorginho, l’uomo di ghiaccio che ci ha portati in finale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ha siglato l’ultimo rigore decisivo Jorginho uomo di ghiaccio per la freddezza e la tranquillità con cui ha tirato l’ultimo rigore che ha portato l‘Italia in finale. Contro la Spagna solo ai rigori l’Italia si è guadagnata la chance di giocare la finalissima di domenica 11 a Wembley. Nato nel 1991 in Brasile, per poi essere naturalizzato italiano ha iniziato la sua carriera a Napoli mentre attualmente, il professore, così come lo chiamano i fan, gioca al Chelsea. Per lui una stagione lunghissima e ricca di soddisfazioni, prima la Champions League e ora la finale dell’Europeo. Jorginho, che ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ha siglato l’ultimo rigore decisivouomo diper la freddezza e la tranquillità con cui ha tirato l’ultimo rigore che ha portato l‘Italia in. Contro la Spagna solo ai rigori l’Italia si è guadagnata la chance di giocare la finalissima di domenica 11 a Wembley. Nato nel 1991 in Brasile, per poi essere naturalizzato italiano ha iniziato la sua carriera a Napoli mentre attualmente, il professore, così come lo chiamano i fan, gioca al Chelsea. Per lui una stagione lunghissima e ricca di soddisfazioni, prima la Champions League e ora ladell’peo., che ...

