Euro 2020, Italia - Spagna. Le pagelle: la vittoria del gruppo. Super Chiesa, Jorginho glaciale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sofferta, cercata, voluta. Una finale che l'Italia ha vinto di squadra contro un'ottima Spagna. Ora un'intera nazione sogna la vittoria dell'Europeo dopo ben 53 anni dall'ultima volta. Ecco le nostre ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sofferta, cercata, voluta. Una finale che l'ha vinto di squadra contro un'ottima. Ora un'intera nazione sogna ladell'peo dopo ben 53 anni dall'ultima volta. Ecco le nostre ...

Advertising

ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - team_world : ULTIMI 15 MINUTI per votare KILL MY MIND di Louis Tomlinson nel sondaggio che trovate qui ?? sul profilo della comp… - team_world : Questa sera alle ore 21 l'Italia scenderà in campo contro la Spagna: per preparaci al match è da questa mattina che… - see_lallero : RT @framarin: #ItaliaSpagna migliori influencer (continua) @see_lallero @T4ECAKES @trash_italiano @UEFAcom_es @celestialele @PadfootBlack__… - framarin : #ItaliaSpagna migliori influencer (continua) @NazionaleFR_ @ItalianComments @UEFAcom_it @MetaErmal @Vale41229116… -