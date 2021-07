Euro 2020, in finale all’italiana: sofferenza e contropiede, gli azzurri di Mancini rispolverano la tradizione contro la Spagna ‘giochista’ (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non con il gioco, con il cuore. Non col palleggio, con la difesa e la concentrazione. Forse non del tutto con merito, persino con un pizzico di fortuna, per quel cambio rimandato prima del gol di Chiesa, perché ai rigori, e in generale nel calcio, ce ne vuole tanta, e al ct Mancini non è mai mancata. L’Italia è in finale. A Wembley ha battuto la Spagna, 1-1 dopo i supplementari, 5-3 dopo i calci di rigore. L’Italia ha vinto alla vecchia maniera. All’estero gli spagnoli esteti del bel calcio (stasera lo hanno giocato davvero) diranno facendo catenaccio. Ma che importa se questa squadra oltre a divertire sa anche soffrire. E poi ha la ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non con il gioco, con il cuore. Non col palleggio, con la difesa e la concentrazione. Forse non del tutto con merito, persino con un pizzico di fortuna, per quel cambio rimandato prima del gol di Chiesa, perché ai rigori, e in generale nel calcio, ce ne vuole tanta, e al ctnon è mai mancata. L’Italia è in. A Wembley ha battuto la, 1-1 dopo i supplementari, 5-3 dopo i calci di rigore. L’Italia ha vinto alla vecchia maniera. All’estero gli spagnoli esteti del bel calcio (stasera lo hanno giocato davvero) diranno facendo catenaccio. Ma che importa se questa squadra oltre a divertire sa anche soffrire. E poi ha la ...

