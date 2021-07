Euro 2020, che festeggiamenti a casa Spinazzola! E l’Italia gli dedica la finale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il giocatore della Roma è stato operato per rottura del tendine d’Achille Leonardo Spinazzola è stato costretto a guardare l’impresa degli azzurri dal divano di casa. In settimana, il giocatore della Roma, è stato operato al tendine d’Achille dopo l’infortunio riportato contro il Belgio. Inevitabile quindi che il pensiero dei ragazzi di Roberto Mancini andasse al compagno di squadra, in una squadra che prima di tutto è un gruppo senza individualità. E così dopo che Jorginho ha siglato il rigore decisivo per far volare gli azzurri in finale (domenica a Wembley) Insigne ha preso la maglia di Spinazzola e sono partiti i cori. Il calciatore del Napoli è stato ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il giocatore della Roma è stato operato per rottura del tendine d’Achille Leonardo Spinazzola è stato costretto a guardare l’impresa degli azzurri dal divano di. In settimana, il giocatore della Roma, è stato operato al tendine d’Achille dopo l’infortunio riportato contro il Belgio. Inevitabile quindi che il pensiero dei ragazzi di Roberto Mancini andasse al compagno di squadra, in una squadra che prima di tutto è un gruppo senza individualità. E così dopo che Jorginho ha siglato il rigore decisivo per far volare gli azzurri in(domenica a Wembley) Insigne ha preso la maglia di Spinazzola e sono partiti i cori. Il calciatore del Napoli è stato ...

