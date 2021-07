Euro 2020, Bobo Vieri lancia la sua Bombeer azzurra (e c'è anche Matri) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Vieri brinda. L'Italia ha vinto, ora è in semifinale. E Bobo, uno dei bomber per antonomasia del calcio, è al settimo cielo. Felicissimo. Sui social pubblica alcune storie con Alessandro Matri dove la felicità per il risultato degli Azzurri - che hanno battuto la Spagna - è chiarissima sul volto dei due ex calciatori. Ma nel brindisi di Bobo non manca la sua Bombeer azzurra, la birra degli Europei che sta letteralmente spopolando: Vieri, infatti, sta incassando un vero risultato sorprendente con circa 2 milioni di bottiglie prodotte: il modo migliore per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021)brinda. L'Italia ha vinto, ora è in semifinale. E, uno dei bomber per antonomasia del calcio, è al settimo cielo. Felicissimo. Sui social pubblica alcune storie con Alessandrodove la felicità per il risultato degli Azzurri - che hanno battuto la Spagna - è chiarissima sul volto dei due ex calciatori. Ma nel brindisi dinon manca la sua, la birra deglipei che sta letteralmente spopolando:, infatti, sta incassando un vero risultato sorprendente con circa 2 milioni di bottiglie prodotte: il modo migliore per ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Italia - Spagna, Bonucci scambiato per un invasore di campo: bloccato dagli steward di Wembley mentre festeggiava L'euforia azzurra per la qualificazione alla finale di Euro 2020 ha disorientato anche gli steward dello storico stadio di Wembley . Mentre Mancini e il gruppo stavano festeggiando in campo o con i tifosi e le migliaia di fan italiani si accalcavano sulle ...

Euro 2020, l'Italia batte la Spagna ai rigori: è finale! Brutti... ma efficaci Primo tempo sofferto per l'Italia , secondo tempo ancora di più. E' il gol di Federico Chiesa al 60 che però sblocca la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna, agitando gli animi degli italiani che - fino a quel momento - avevano temuto il peggio a causa dello strapotere spagnolo (possesso palla al 65 - 35% per la Roja). Se la ...

Il film dell’Italia di Mancini a Euro 2020: dall’autorete di Demiral al rigore di Jorginho Sport Fanpage Europei: la vittoria azzurra vista da Marca, "Porca miseria" (ANSA) - ROMA, 07 LUG - La vittoria degli azzurri nella semifinale di Euro 2020 ha ispirato due titoli in italiano sulle prime pagine di As e L'Équipe. "Porca miseria", si legge sul quotidiano ...

