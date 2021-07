Euro 2020, Azzurri in finale: i festeggiamenti a Milano | video (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo il rigore decisivo di Jorginho nel match degli Europei contro la Spagna, gli Azzurri sono riusciti a conquistare la finale. In migliaia gli italiani accorsi nelle principali piazze d'Italia per festeggiare questa strepitosa vittoria. Cori, trombette, bandiere tricolore e lacrime di gioia: un'esplosione di entusiasmo ha invaso i balconi, i locali della movida e le strade cittadine. Clacson e fumogeni anche in zona Darsena a Milano, dove i tifosi hanno dato libero sfogo alla loro incontenibile felicità. Guarda tutti i video Euro 2020, Cristiano Ronaldo getta a terra la ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo il rigore decisivo di Jorginho nel match deglipei contro la Spagna, glisono riusciti a conquistare la. In migliaia gli italiani accorsi nelle principali piazze d'Italia per festeggiare questa strepitosa vittoria. Cori, trombette, bandiere tricolore e lacrime di gioia: un'esplosione di entusiasmo ha invaso i balconi, i locali della movida e le strade cittadine. Clacson e fumogeni anche in zona Darsena a, dove i tifosi hanno dato libero sfogo alla loro incontenibile felicità. Guarda tutti i, Cristiano Ronaldo getta a terra la ...

La Nazionale omaggia la Carrà e poi canta Venditti e Notti Magiche dopo la vittoria contro la Spagna Gli Azzurri festeggiano dopo la vittoria contro la Spagna cantando Raffaella Carrà e Antonello Venditti . Nella semifinale di Euro 2020 i giocatori allenati dal ct Roberto Mancini sono riusciti a piegare le furie rosse ai rigori. Decisivo il gol di Jorginho , che ha spiazzato il portiere spagnolo. E così, dopo il successo, è ...

