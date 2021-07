Euro 2020, 1000 tifosi azzurri partenti dall’Italia potranno andare a Wembley per la finale (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Italia è in finale ad Euro 2020 e domenica 11 luglio, a Wembley, si contenderà il titolo contro una tra Inghilterra e Danimarca. In occasione dell’ultimo atto del torneo continentale la Uefa ha concordato con le autorità britanniche la possibilità per un numero massimo di 1000 tifosi provenienti dall’Italia di recarsi a Londra per assistere alla sfida. L’iniziativa prevede comunque il rispetto di una serie di condizioni attraverso le quali poter derogare le attuali disposizioni relative alla necessaria quarantena imposte dal Governo britannico per i viaggiatori ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’Italia è inade domenica 11 luglio, a, si contenderà il titolo contro una tra Inghilterra e Danimarca. In occasione dell’ultimo atto del torneo continentale la Uefa ha concordato con le autorità britanniche la possibilità per un numero massimo diprovenientidi recarsi a Londra per assistere alla sfida. L’iniziativa prevede comunque il rispetto di una serie di condizioni attraverso le quali poter derogare le attuali disposizioni relative alla necessaria quarantena imposte dal Governo britannico per i viaggiatori ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Euro2020, Gravina: "La Nazionale unisce il Paese" ... Gabriele Gravina, sulla Nazionale di Roberto Mancini che dopo aver eliminato la Spagna ai rigori nella semifinale di Wembley si prepara alla finale di Euro 2020 in programma domenica. "C'è un ...

