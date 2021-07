ESCLUSIVA, Stefano Giannini (PD Civitavecchia): “Abbiamo preso le distanze e allontanato l’iscritta” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il caso di Rosamaria Sorge continua a far discutere. A parlare ai nostri microfoni è il segretario del PD locale Stefano Giannini. Il caso di Rosamaria Sorge continua a far discutere. A parlare ai nostri microfoni è il segretario del PD locale Stefano Giannini. Queste le sue parole sull’accaduto: “Il Partito Democratico ha preso le distanze e ha condannato le espressioni usate. Per di più l’iscritta è anche stata subito allontanata. Non era comunque una dirigente, ma anche se lo fosse stata non sarebbe cambiato nulla. Il tentativo di coinvolgere tutto il ... Leggi su chenews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il caso di Rosamaria Sorge continua a far discutere. A parlare ai nostri microfoni è il segretario del PD locale. Il caso di Rosamaria Sorge continua a far discutere. A parlare ai nostri microfoni è il segretario del PD locale. Queste le sue parole sull’accaduto: “Il Partito Democratico halee ha condannato le espressioni usate. Per di piùè anche stata subito allontanata. Non era comunque una dirigente, ma anche se lo fosse stata non sarebbe cambiato nulla. Il tentativo di coinvolgere tutto il ...

