Eriksen e i soccorritori invitati alla finale di Euro 2020: il gesto della Uefa (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Uefa, a prescindere da quello che sarà il destino della Danimarca (in campo stasera contro l'Inghilterra nella seconda semifinale), ha invitato Christian Eriksen ad assistere alla finale di Euro ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 luglio 2021) La, a prescindere da quello che sarà il destinoDanimarca (in campo stasera contro l'Inghilterra nella seconda semi), ha invitato Christianad assisteredi...

Advertising

sportli26181512 : Eriksen e i soccorritori invitati alla #finale di #Euro2020: il gesto della Uefa: Il calciatore, la moglie e i para… - Profilo3Marco : RT @mony_carmy: Comunque andrà per me @simonkjaer1989 merita il pallone d’oro giusto per il coraggio dimostrato nel salvataggio di #Eriksen… - ParmeshSriv : RT @CalcioFinanza: La UEFA invita Eriksen e i suoi soccorritori alla finale di Euro 2020 - 4ragazzi1D : RT @mony_carmy: Comunque andrà per me @simonkjaer1989 merita il pallone d’oro giusto per il coraggio dimostrato nel salvataggio di #Eriksen… - mony_carmy : Comunque andrà per me @simonkjaer1989 merita il pallone d’oro giusto per il coraggio dimostrato nel salvataggio di… -