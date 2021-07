Eni e Sonatrach accelerano sulla cooperazione nel campo della produzione di idrogeno (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Il CEO di Sonatrach, Toufik Hakkar, e il Direttore Generale di Eni – Natural Resources, Alessandro Puliti, si sono incontrati oggi ad Algeri per verificare lo stato di avanzamento delle attività di Eni nel paese. Sonatrach ed Eni hanno confermato la volontà di accelerare sulla cooperazione in ambito tecnologico, oggetto del Memorandum d’Intesa che le due compagnie hanno firmato lo scorso 25 marzo a Milano, ed in particolare nel campo della produzione di idrogeno. È stata infatti condivisa una roadmap per la valutazione congiunta ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Il CEO di, Toufik Hakkar, e il Direttore Generale di Eni – Natural Resources, Alessandro Puliti, si sono incontrati oggi ad Algeri per verificare lo stato di avanzamento delle attività di Eni nel paese.ed Eni hanno confermato la volontà di accelerarein ambito tecnologico, oggetto del Memorandum d’Intesa che le due compagnie hanno firmato lo scorso 25 marzo a Milano, ed in particolare neldi. È stata infatti condivisa una roadmap per la valutazione congiunta ...

