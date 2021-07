Elisabetta Gregoraci confessa | “Mai al GF Vip da opinionista”

(Di mercoledì 7 luglio 2021)dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip è tornata a condurre “Battiti Live” il festival che si tiene annualmente a Otranto. La showgirl dopo il suo successo in una recente intervista ha rivelato di essere aver vissuto un’esperienza unica nel reality, ma di non essere pronta a ritornare come. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip,dopo una pausa in cui Articolo completo: dal blog SoloDonna

Scritto da Denis Bocca , il Luglio 6, 2021 , in Gossip, le sue parole inaspettate: "Io e Flavio Briatore ci vogliamo bene" Tra le tante protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, che si sono contraddistinte, c'è ...In un'intervista a "Tv Sorrisi e Canzoni",ha parlato dei suoi prossimi progetti e della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Argomenti trattati: 'C'è voglia di spensieratezza': '...Ma nella vita di Elisabetta Gregoraci c’è e ci sarà sempre lo spazio necessario per un bene immenso verso il suo ex Flavio Briatore dal quale ha avuto l’amore della sua vita, ovvero suo figlio. Ma per ...Un po’ com’è successo ad Antonella Elia e Adriana Volpe: “Alfonso Signorini è un amico da anni Ovviamente si tratta del suo Lui speciale e chi potrebbe essere se non il suo Nathan Falco, il figlio avu ...