Advertising

TV7Benevento : Egitto: Fratoianni, 'su Zaki ora Draghi attui richieste mozione Camera'... - NonUnodiMeno : RT @globalistIT: - salidaparallela : RT @globalistIT: - pepdecr : RT @globalistIT: - giovcusumano : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto Fratoianni

LiberoQuotidiano.it

Nicola, segretario nazionale di Sinistra Italiana, ha definito come vergognoso l'incontro tra il ... mentre Patrick Zaki è ancora prigioniero in. "Mentre il consiglio comunale di Sesto ......che il biglietto del volo di linea con cui il militare ha lasciato l'Italia (destinazione) è ... Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicolaha formalizzato un'interrogazione ...Roma, 7 lug. (Adnkronos) - “L’intero Parlamento del nostro Paese chiede una cosa semplice e chiara: che finisca l’incomprensibile e ingiusta detenzione in Egitto di Patrick Zaki e che l’Italia conceda ...Maggioranza quasi all'unanimità, con l'astensione di Fdi, che (con la Lega) avanza dubbi sulle ingerenze negli affari interni egiziani ...