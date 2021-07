Egitto: De Maria (Pd), ‘mozione per Zaki strumento importante per chiedere liberazione’ (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “La Camera ha approvato la mozione per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Uno strumento importante per chiedere la sua liberazione e riaffermare il rispetto dei diritti umani ovunque nel mondo”. Lo scrive su Twitter Andrea De Maria, deputato Pd, componente dell’Ufficio di presidenza della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “La Camera ha approvato la mozione per la cittadinanza italiana a Patrick. Unoperla sua liberazione e riaffermare il rispetto dei diritti umani ovunque nel mondo”. Lo scrive su Twitter Andrea De, deputato Pd, componente dell’Ufficio di presidenza della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

