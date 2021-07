Egitto Camera approva mozione per cittadinanza italiana a Zaki**

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Con 358 voti a favore e 30 astenuti lahato la, primi firmatari Lia Quartapelle e Filippo Sensi del Pd, per la concessione dellaa Patrick Zaki, lo studente egiziano impegnato nella lotta per i diritti umani, che ha frequentato un master all'Università di Bologna, in carcere nel suo Paese dal febbraio 2020. Il documento impegna il governo "ad avviare tempestivamente, mediante le competenti istituzioni, le necessarie verifiche al fine di conferire a Patrick George Zaki la; a ...

Ultime Notizie dalla rete : **Egitto Camera

Il Denaro

... tale consapevolezza è utile per le commissioni Esteri e Difesa die Senato. Nel mar Rosso e ... la competizione tra, Russia, Emirati e Turchia per il controllo dei porti e delle basi a ......ruolo essenziale sono chiamati a svolgere i Paesi della regione che riconoscono Israele come,...anche sul piano parlamentare da un'azione congiunta delle Commissioni Esteri dellae della ...La discussione della mozione Quartapelle Procopio per la concessione della cittadinanza italiana all’attivista egiziano Patrick Zaki, ...La nuova legge sullo statuto personale dei cristiani egiziani, attesa da decenni dalla Chiesa copta ortodossa e dalle altre Chiese e comunità ecclesiali presenti in Egitto, potrà essere approvata dura ...