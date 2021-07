(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug (Adnkronos) – “Votata finalmente alla Camera la mozione per chiedere il conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Impegnamo ilitaliano in questaper ladi Patrick, ingiustamente detenuto in”. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Egitto: Boschi, 'impegnamo governo in battaglia di libertà per Zaki'... - e_angelaccio : @Lucrezi97533276 faccio sempre fatica a capire chi sia scalfarotto che comunque mi da una risata e, quando leggo Fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto Boschi

LiberoQuotidiano.it

... situato alle porte di Milano ed è uno degli ultimisopravvissuti nella Pianura Padana. ...divino racconta il fascino dell'antico(tutto il week - end). Al Museo del Novecento, ...... situato alle porte di Milano ed è uno degli ultimisopravvissuti nella Pianura Padana. ...divino racconta il fascino dell'antico(tutto il week - end). Le opere della grande ...Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Votata finalmente alla Camera la mozione per chiedere il conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Impegnamo il Governo italiano in questa battaglia per la li ...