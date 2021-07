Effetto Covid sul gioco d'azzardo. In 4 milioni puntano sui siti illegali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lo psicologo: "La ludopatia da emergenza è diventata una catastrofe". Giovane, colto e benestante: l'identikit dello scommettitore di ALESSANDRO BELARDETTI Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lo psicologo: "La ludopatia da emergenza è diventata una catastrofe". Giovane, colto e benestante: l'identikit dello scommettitore di ALESSANDRO BELARDETTI

Advertising

rtl1025 : ?? Nuovo picco di oltre 28.700 contagi #Covid in 24h, su quasi 1,2 milioni di tamponi, alimentati nel Regno Unito da… - DocMicheleFiore : << Dopo la mia guardia di ieri sera, vedendo aumentare i ricoveri, l'annuncio del governo e le persone che riducono… - cottonyongie : Raga non so se hanno fatto studi, ma sono sicura al 99% che vaccino per il COVID abbia effetto sulle mestruazioni.… - infoitsalute : Effetto Covid a Napoli, la grande fuga dei medici: pronto soccorso e 118 senza personale - eterea_eterea : @ERivetta @PoliticaPerJedi Poi li chiamano protocolli....ma chi ha fatto il covid li ha già gli anticorpi! Fatevi a… -