Droga: spaccio in famiglia, Cc arrestano 2 sorelle e mariti (Di mercoledì 7 luglio 2021) spaccio di crack e cocaina tutto gestito in famiglia quello scoperto dai Carabinieri a Catania, che hanno arrestato quattro persone: due sorelle, il compagno di una delle due e il marito dell'altra. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021)di crack e cocaina tutto gestito inquello scoperto dai Carabinieri a Catania, che hanno arrestato quattro persone: due, il compagno di una delle due e il marito dell'altra. ...

Advertising

GDS_it : Spaccio di #droga a gestione familiare: 4 arresti a #Catania, indagini dopo una morte per overdose… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #SestriLevante, scoperto giro di spaccio di droga nel quartiere della '#Lavagnina', detto 'Bronx'. Nel parco della zona u… - iconanews : Droga: spaccio in famiglia, Cc arrestano 2 sorelle e mariti - giornaleradiofm : Approfondimenti: Droga: spaccio in famiglia, Cc arrestano 2 sorelle e mariti: (ANSA) - CATANIA, 07 LUG - Spaccio di… - siciliafeed : Droga: spaccio in famiglia, Cc arrestano 2 sorelle e mariti -