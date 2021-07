“Dovete farlo per lei”. Raffaella Carrà, l’appello di Sergio Japino spezza il cuore degli italiani (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non si parla d’altro ed è normale, Raffaella Carrà è stata e continuerà ad essere un simbolo indiscusso del nostro paese, della nostra musica, ma soprattutto della storia dello spettacolo e della televisione italiana. Scomparsa lo scorso 5 luglio alle 16:20 in una clinica della Capitale, il compagno Sergio Japino, amici, parenti e il suo adorato pubblico potranno salutarla il prossimo 9 luglio alle 12. Prima dei funerali, presso Santa Maria in Ara Coeli, è previsto un corteo in onore di Raffaella Carrà il 7 luglio a partire dalle ore 16 con inizio a Roma, Via Nemea 21, con stop di ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non si parla d’altro ed è normale,è stata e continuerà ad essere un simbolo indiscusso del nostro paese, della nostra musica, ma soprattutto della storia dello spettacolo e della televisione italiana. Scomparsa lo scorso 5 luglio alle 16:20 in una clinica della Capitale, il compagno, amici, parenti e il suo adorato pubblico potranno salutarla il prossimo 9 luglio alle 12. Prima dei funerali, presso Santa Maria in Ara Coeli, è previsto un corteo in onore diil 7 luglio a partire dalle ore 16 con inizio a Roma, Via Nemea 21, con stop di ...

