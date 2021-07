Advertising

Corriere : Biella, morto dopo Astrazeneca. La procura: «Il vaccino non c’entra» - ladyonorato : Usa, morto a 13 anni dopo vaccino Pfizer: aperta inchiesta. Non serve che io scriva ciò che penso, lo sapete già. A… - ladyonorato : Meno male che ci sono ancora (pochi) giornali che informano senza filtrare le notizie: Il Tempo riporta il caso del… - romatorino : La strage silenziosa.... ESCLUSIVA: Dati aggiornati al 1 Luglio: in Europa decedute 16.535 persone dopo il vaccino… - SecolodItalia1 : Dopo il vaccino si può prendere il sole? I medici smontano le fake news e sciolgono i dubbi -

Chi non ha avuto manifestazioni cutanee non ha nessuna ragione particolare per non esporsi al soleilcontro il coronavirus si può o non si può prendere il sole? A fare chiarezza interviene il sito anti - fake news della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) 'Dottore, ...L' autopsia eseguita sul corpo di Vincenzo Russo, il bidello di 58 anni morto a marzola prima dose di, non ha evidenziato collegamenti tra somministrazione del farmaco e decesso. L'uomo ...TERAMO – La Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha arrestato un 43enne, attualmente in affidamento ai servizi sociali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In seguito alla pe ...Come spiegato da un cittadino, ai vaccinati è parso molto strano che, dopo la presunta inoculazione, nessuno avesse avvertito sintomi, anche leggeri. “Nessuno dei membri della comunità ha avuto ...