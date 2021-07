Donald Trump ha fatto causa a Mark Zuckerberg e Jack Dorsey

(Di mercoledì 7 luglio 2021) E non solo: citato in giudizio pure Google per i post censurati dopo l'attacco di gennaio al Campidoglio Il tycoon riscende in campo, questa volta per citare in giudizio Facebook, Twitter e Google, a seguito della 'censura' sui post successivi all'attacco di gennaio al Campidoglio

passa al contrattacco e porta in tribunale Facebook , Google e Twitter . L'ex presidente americano ha annunciato oggi che farà causa ai tre giganti del web dopo essere stato bandito dalle ..."Hitler? Ha fatto molte cose buone per la Germania, a cominciare dalla straordinaria ripresa economica degli anni Trenta". Chenon si sia mai fatto problemi ad esprimere apprezzamento anche per movimenti di estrema destra apertamente antidemocratici, se non addirittura sovversivi, dai suprematisti bianchi alle ...Donald Trump annuncia di voler far causa a Twitter, Facebook e Google per essere stato bandito dalle loro piattaforme. In seguito ai suoi post incendiari in cui evocava presunti ( mai confermati) ...Roma, 7 luglio 2021 - Donald Trump passa al contrattacco e porta in tribunale Facebook, Google e Twitter. L'ex presidente americano ha annunciato oggi che farà causa ai tre giganti del web dopo essere ...