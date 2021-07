Dl Sostegni Bis, in arrivo 6 milioni di euro per finanziare il bando “Sport nei Parchi” (Di mercoledì 7 luglio 2021) ”In considerazione dell’aumento della sedentarietà durante la pandemia e dell’esigenza di favorire, per combattere la diffusione del virus in ambito Sportivo, la pratica motoria all’aria aperta” vengono stanziati 6 milioni di euro, per finanziare il bando “Sport nei Parchi”. La misura è contenuta nel pacchetto degli emendamenti riformulati al decreto legge Sostegni bis, all’esame della commissione Bilancio della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) ”In considerazione dell’aumento della sedentarietà durante la pandemia e dell’esigenza di favorire, per combattere la diffusione del virus in ambitoivo, la pratica motoria all’aria aperta” vengono stanziati 6di, perilnei”. La misura è contenuta nel pacchetto degli emendamenti riformulati al decreto leggebis, all’esame della commissione Bilancio della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

