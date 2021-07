DIRETTA Sport, Tour de France e Wimbledon LIVE: risultati in tempo reale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Oggi mercoledì 7 luglio ci attende una ricchissima giornata di Sport, con tanti eventi in programma per la gioia di tutti gli appassionati. Riflettori puntati su Wimbledon, dove vanno in scena i quarti di finale maschili: l’Italia si affida a Matteo Berrettini, pronto ad affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime. Il romano va a caccia della semifinale, da giocare poi contro il vincente del confronto tra Roger Federer e Hubert Hurkacz. In campo anche il favorito serbo Novak Djokovic contro l’ungherese Marton Fucsovics. Assolutamente da non perdere la doppia scalata del Mont Ventoux al Tour de France: Tadej Pogacar, fino ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Oggi mercoledì 7 luglio ci attende una ricchissima giornata di, con tanti eventi in programma per la gioia di tutti gli appassionati. Riflettori puntati su, dove vanno in scena i quarti di finale maschili: l’Italia si affida a Matteo Berrettini, pronto ad affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime. Il romano va a caccia della semifinale, da giocare poi contro il vincente del confronto tra Roger Federer e Hubert Hurkacz. In campo anche il favorito serbo Novak Djokovic contro l’ungherese Marton Fucsovics. Assolutamente da non perdere la doppia scalata del Mont Ventoux alde: Tadej Pogacar, fino ...

