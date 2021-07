Diabete: Italia e Marocco si alleano per migliorare la gestione dei pazienti (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma 7 luglio 2021 – I Diabete Mellito sono di tipo 1 e 2 e rappresentano la malattia cronica più diffusa al mondo (463milioni le persone affette, di cui 232milioni non diagnosticate). Una vera e propria pandemia silenziosa in costante crescita – la cui prevalenza aumenta al crescere dell’età – che inciderà pesantemente non solo nei Paesi occidentali, ma anche nei Paesi a sviluppo economico. In Italia i pazienti diabetici superano i 3milioni, con un sommerso percentuale ancora elevato e un’aderenza alla terapia e a corretti stili di vita che spesso non supera il 50%. «Ciò che succede in Marocco – che conta più di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma 7 luglio 2021 – IMellito sono di tipo 1 e 2 e rappresentano la malattia cronica più diffusa al mondo (463milioni le persone affette, di cui 232milioni non diagnosticate). Una vera e propria pandemia silenziosa in costante crescita – la cui prevalenza aumenta al crescere dell’età – che inciderà pesantemente non solo nei Paesi occidentali, ma anche nei Paesi a sviluppo economico. Indiabetici superano i 3milioni, con un sommerso percentuale ancora elevato e un’aderenza alla terapia e a corretti stili di vita che spesso non supera il 50%. «Ciò che succede in– che conta più di ...

Ultime Notizie dalla rete : Diabete Italia Luis Enrique, il Signore amico dell'Italia E ha detto che nonostante il dispiacere ama così tanto l'Italia, il suo cibo, la sua gente, la ... Roba da miele e attacchi di diabete se non fosse noto a chi lo conosce che Luis Enrique non è un ...

Tecnologia e farmaci innovativi per i pazienti diabetici: corso di aggiornamento a Vibo Valentia ... Società italiana metabolismo diabete obesità , che si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 luglio, nelle sale dell'Hotel 501 di Vibo Valentia. Cinquanta esperti provenienti da tutta Italia si ...

Diabete: Italia e Marocco si alleano per migliorare la gestione dei pazienti Adnkronos Diabete: Italia e Marocco si alleano per migliorare la gestione dei pazienti «Persino negli Stati Uniti, l'accesso a tutti all'insulina è un problema, lo stesso dicasi da noi in Italia per quanto riguarda la possibilità generalizzata di accesso ai farmaci più innovativi. Da ...

Diabete di tipo 2, dati confermano l’efficacia di iGlarLixi L’efficacia di iGlarLixi, farmaco indicato nella cura del diabete di tipo 2, si conferma anche in uno studio di real world tutto italiano che, per l’importanza dei risultati ottenuti, è stato scelto ...

