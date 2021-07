Destiny 2 | l' espansione ' La Regina dei Sussurri' verrà mostrata da Bungie il prossimo mese

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La prossima grandedi2 non arriverà fino al 2022, ma sembra che lo sviluppatoresembra avere qualcosa da mostrare il. Lo studio di sviluppo ha annunciato uno showcase il 24 agosto in cuimostrato ilcontenuto, "Ladei". Per quanto riguarda ciò che i fan possono aspettarsi all'evento, probabilmente potranno dare uno sguardo alla prossima destinazione dei Guardiani, quali minacce li aspetteranno e quali saranno gli altri cambiamenti nel mondo di gioco. ...

Come ben sappiamo, l'ultimaad arrivare sul mondo di2 è stata Oltre la Luce , la quale ci ha fatto familiarizzare con il potere dell'oscurità e non solo . Ebbene, a quanto pare, Bungie si prepara a mostrare ...... Bungie ha confermato che il prossimo evento dedicato a2 si terrà il 24 agosto: la software house sfrutterà lo Showcase per presentare la nuovaLa Regina dei Sussurri , il cui ...Destiny 2: Bungie si prepara a presentare La Regina dei Sussurri? | Lo studio di sviluppo ha annunciato uno showcase che si terrà ad agosto.Bungie si affaccia sui social per annunciare la data dell'evento di presentazione de La Regina dei Sussurri, la prossima espansione di Destiny 2 ...