Denise, la frase di Anna quella mattina “Proprio qui dovevi portarla?” Ma gli inquirenti non ci credono (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il caso di Denise Pipitone continua a complicarsi con la comparsa di un nuovo testimone che avrebbe sentito una frase sospetta di Anna Corona in un hotel siculo. Il caso di Denise Pipitone continua a presentare un colpo di scena dopo l’altro, specie dopo che un nuovo testimone si è presentato agli inquirenti asserendo di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il caso diPipitone continua a complicarsi con la comparsa di un nuovo testimone che avrebbe sentito unasospetta diCorona in un hotel siculo. Il caso diPipitone continua a presentare un colpo di scena dopo l’altro, specie dopo che un nuovo testimone si è presentato agliasserendo di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

francamarino64 : @carmeloabbate Se non ricordo male una volta lei ha definito la piccola Denise come la 'figlia del peccato', questa… - tempoweb : Denise Pipitone, 'proprio qui dovevi portarla?' Spunta la frase choc in hotel, chi c'era dietro la tenda #denise… - OlderGf : La testimone oculare alla Procura ha detto che al Ruggero II, l’albergo in cui alloggiava, ha sentito delle urla e… -