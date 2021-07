Ddl Zan | Vito Forza Italia | “Inseguiamo la Lega rinnegando la nostra storia Le modifiche di Italia Viva? Escludono migliaia di persone dalle tutele”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Alla Camera dei deputati era stato uno dei cinque parlamentari dia dissociarsi dalla linea del partito, votando a favore del disegno di legge Zan per il contrasto alla violenza e la discriminazione per motiviti alla omotransfobia, alla misoginia e alla disabilità. Oggi l’ex ministro e deputato Elioè nel centrodestra uno dei difensori più convinti del testo di Alessandro Zan, posizione che l’ha spinto anche a contestare apertamente la linea del partito e soprattutto di Berlusconi. Non con una certa sorpresa degli osservatori politici, considerando che con oltre 25 anni di militanza ...

VittorioSgarbi : Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fer… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - petergomezblog : Ddl Zan, #Renzi dà della ‘qualunquista’ a Chiara #Ferragni che ha criticato la sua giravolta sui diritti. #Fedez ri… - armdigennaro : RT @Michele_Anzaldi: Il voto sul Cda Rai rinviato forse al 14 luglio, il giorno dopo il voto previsto sul Ddl Zan: ma chi ci crede? La Rai… - sangazzurr : RT @VittorioSgarbi: Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fermo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

Guerra aperta tra i Ferragnez e Renzi sul: "Pipì sulla testa degli italiani" Certo ora c'è Lello Ciampolillo, che dichiara di essere pronto a sostituire Renzi al Senato per votare la. Ma ......50 /settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche, Chiara Ferragni: "...Nella riunione dei capigruppo di maggioranza sul ddl Zan non è stato trovato alcun accordo. L’Aula del Senato ha confermato la calendarizzazione della legge sull’omofobia il 13 luglio alle 16,30.Ballano 40 voti. M5s in frantumi, le Autonomie tentennano e tra i dem c'è chi è pronto allo sgambetto: "Insensato il muro contro muro". Il leader di Iv: "Ce la facciamo anche stavolta" ...