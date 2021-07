Ddl Zan | ora Renzi diventa un martire per la destra | da Libero a Storace su Il Tempo fino al Secolo d’Italia | tutti in difesa del leader di Iv

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteoto unper i giornali di. Le critiche piovute addosso aldi Italia Viva dopo il tentativo di patto con la Lega per alleggerire il ddl Zan muovono sostanzialmentei quotidiani, daa La Veritàa Ile ilpassando per Il Giornale. Laè univoca, quasi un tentativo (o un inizio?) di cooptazione deiani nel campo del centro. In un editoriale su ...

VittorioSgarbi : Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fer… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - petergomezblog : Ddl Zan, #Renzi dà della ‘qualunquista’ a Chiara #Ferragni che ha criticato la sua giravolta sui diritti. #Fedez ri… - aridatececonte : RT @LaNotiziaTweet: Sul #ddlZan inciuci indecenti. L'editoriale del direttore Gaetano Pedullà - grastef : RT @NFratoianni: Non si può accettare che su #ddlZan si dica che sarà ‘caos contronatura’ o ipotizzare ‘sesso fra esseri umani ed animali’… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

Fedez: "Renzi pagato da italiani, Chiara Ferragni no"/ "Parac*lo o tiene al?" Chiara Ferragni e Fedez festeggiano in ritardo la vittoria dell'Italia Alta tensione in casa Ferragnez durante i ...Oltre alc'è un altro tema sui diritti civili che divide i due schieramenti . Il testo base della proposta di legge sull'eutanasia è stato approvato dalle commissioni riunite Giustizia e Affari sociali ..."Non mi pare assolutamente, sulla proposta di mediazione ho registrato buone disponibilità", risponde.La mediazione Ostellari sul ddl Zan "ci sembra una buona base di partenza. (Rai News) E, fuori ...Da Libero a Storace su Il Tempo fino al Secolo d'Italia: i quotidiani di area prendono le parte del leader di Italia Viva [LEGGI] ...