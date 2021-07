Ddl Zan, la verità sulla crociata gay del Pd (Di mercoledì 7 luglio 2021) Vuoi vedere che alla fine ad affossare la legge contro l’omofobia sarà il Pd di Letta e Alessandro Zan? In questo strano, ingarbugliato Paese, la possibilità si fa via via più concreta. Nella riunione di ieri tra i capigruppo di maggioranza, i partiti non hanno trovato alcun accordo. Non ci saranno mediazioni sul discusso disegno di legge: Pd e M5S hanno deciso di forzare la mano e confermare la calendarizzazione in Aula per il 13 luglio. Appuntamento alle 16.30. Una decisione che, ad oggi, rischia di affossare del tutto il testo: senza i voti del centrodestra, con Italia Viva ostile e l’incognita voto segreto, lo scontro è zeppo di insidie per gli ultras del ddl Zan. “Letta insiste”, ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Vuoi vedere che alla fine ad affossare la legge contro l’omofobia sarà il Pd di Letta e Alessandro Zan? In questo strano, ingarbugliato Paese, la possibilità si fa via via più concreta. Nella riunione di ieri tra i capigruppo di maggioranza, i partiti non hanno trovato alcun accordo. Non ci saranno mediazioni sul discusso disegno di legge: Pd e M5S hanno deciso di forzare la mano e confermare la calendarizzazione in Aula per il 13 luglio. Appuntamento alle 16.30. Una decisione che, ad oggi, rischia di affossare del tutto il testo: senza i voti del centrodestra, con Italia Viva ostile e l’incognita voto segreto, lo scontro è zeppo di insidie per gli ultras del ddl Zan. “Letta insiste”, ...

