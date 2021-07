Damiano dei Maneskin non è nuovo al mondo dello spettacolo: pesantissima scoperta dal passato, dove l'hanno beccato (in tv) | Video (Di mercoledì 7 luglio 2021) Damiano David dei Maneskin non è nuovo al mondo dello spettacolo. Il frontman della band che ha incassato la vittoria al Festival di Sanremo e poi all'Eurovision Song Contest era tutt'altro che sconosciuto. A "smascherarlo" un Video in cui si vede il cantante apparire nella serie tv di Rai1, Un Medico in Famiglia, al fianco di Lino Banfi. In realtà Damiano non ha recitato ma è stato protagonista di una "comparsata", molto veloce. Si tratta dell'11esimo episodio della decima stagione. Qui, verso la fine Bobò (figlio di Lele Martini) sta cercando su ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021)David deinon èal. Il frontman della band che ha incassato la vittoria al Festival di Sanremo e poi all'Eurovision Song Contest era tutt'altro che sconosciuto. A "smascherarlo" unin cui si vede il cantante apparire nella serie tv di Rai1, Un Medico in Famiglia, al fianco di Lino Banfi. In realtànon ha recitato ma è stato protagonista di una "comparsata", molto veloce. Si tratta dell'11esimo episodio della decima stagione. Qui, verso la fine Bobò (figlio di Lele Martini) sta cercando su ...

