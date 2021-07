Dai Airbnb a Nexi | le offerte di lavoro nel digitale a luglio

Leggi su wired

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Foto: Thiago Prudencio/Sopa Images/LightRocket via Getty Images)Il blocco dei licenziamenti introdotto per la prima volta con il decreto Cura Italia (numero 18 del 2020) è stato superato con un avviso comune che raccomanda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, prima di procedere ai licenziamenti: è l’accordo sottoscritto tra governo e parti sociali a fine giugno. Questo si è tradotto in un emendamento al decreto Sostegni bis (numero 99 del 2021). La proroga del divieto di licenziamento per motivi economici resta nei settori più in sofferenza, come il tessile, abbigliamento e pelletteria, che potranno fruire di altre 17 settimane di cig per Covid-19 senza contributi addizionali, nel ...