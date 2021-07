Da Bettini a Storace. Ecco chi sogna il ritorno dei maxi vitalizi. Alla Mussolini andrebbero 9mila euro. Esattamente come Postal e Rutelli

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Niente da fare. Biaspettare ancora qualche giorno. Gli ex senatori ai quali erano stati tagliati idovranno attendere martedì prossimo per sapere se potranno riprendere definitivamente il vecchio assegno o “accontentarsi” di quello tagliato. Dopo la sentenza di giugno 2020 (leggi l’articolo) della Commissione Contenziosa che ha annullato il taglio del 60% dell’ottobre 2018 e dopo l’appello che il Senato aveva proposto, il Consiglio di Garanzia (per così dire il “secondo grado” della giustizia interna al Senato) che doveva pronunciarsi ieri ha deciso di rinviare ogni decisione al 13 luglio (leggi l’articolo): il taglio ai ...