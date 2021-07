Cultura: Franceschini, ‘calo impressionante di incassi e presenze in cinema, teatri e musei’ (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “I dati sul calo di incassi, di presenze, di spettatori e di visitatori sono impressionanti e dimostrano quale uragano si sia abbattuto sulle vite di ciascuno di noi e in particolare sul mondo della Cultura, con chiusure prolungate nei mesi e distacco dai luoghi in cui le persone stanno necessariamente insieme”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, in occasione della presentazione diciassettesimo Rapporto Federculture, tenutosi oggi a Roma nella sede di Palazzo Massimo del Museo Nazionale Romano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “I dati sul calo di, di, di spettatori e di visitatori sono impressionanti e dimostrano quale uragano si sia abbattuto sulle vite di ciascuno di noi e in particolare sul mondo della, con chiusure prolungate nei mesi e distacco dai luoghi in cui le persone stanno necessariamente insieme”. Così il ministro della, Dario, in occasione della presentazione diciassettesimo Rapporto Federculture, tenutosi oggi a Roma nella sede di Palazzo Massimo del Museo Nazionale Romano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

MiC_Italia : Restauro Chiesa di San Gennaro al @Capodimonte_mus, @dariofrance: «Per molto tempo si è ritenuto che non fosse poss… - MiC_Italia : #Cultura, il ministro @dariofrance: «È sempre un piacere tornare a Napoli. Il restauro della Chiesa di San Gennaro… - MiC_Italia : Al via #BorghiAnimati, progetto digitale per promuovere il #Turismo lento, vincitore del contest #ViaggioInItalia.… - visitorcity : RT @MiC_Italia: Federculture, il ministro @dariofrance: «Calo impressionante di incassi e presenze in cinema, teatri e musei. Importante co… - HankHC91 : RT @MiC_Italia: Federculture, il ministro @dariofrance: «Calo impressionante di incassi e presenze in cinema, teatri e musei. Importante co… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura Franceschini Franceschini: su ascensore Pizzofalcone decide la soprintendenza "C'è una netta distinzione tra le responsabilita' politiche e le competenze tecniche che sono totalmente autonome delle soprintendenze". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, al question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione della deputata di Leu, Rina De Lorenzo, a proposito del progetto dell'ascensore sul monte Echia, a ...

Cala la spesa delle famiglie per la cultura: Abruzzo sotto la media nazionale Progettare e ripartire',presentato oggi a Palazzo Massimo, a Roma, alla presenza del ministro della Cultura, Dario Franceschini. Lo studio riporta la spesa media mensile delle famiglie per regione, ...

Cultura: Franceschini, 'calo impressionante di incassi e presenze in cinema, teatri e musei' Metro Cultura: Franceschini, ‘calo impressionante di incassi e presenze in cinema, teatri e musei’ Condividi questo articolo:Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “I dati sul calo di incassi, di presenze, di spettatori e di visitatori sono impressionanti e dimostrano quale uragano si sia abbattuto sulle vite ...

Federculture, Franceschini: “Calo presenze in cinema, teatri e musei” Così il Ministro della cultura, Dario Franceschini, in occasione della presentazione diciassettesimo Rapporto Federculture, tenutosi oggi a Roma nella sede di Palazzo Massimo del Museo Nazionale ...

"C'è una netta distinzione tra le responsabilita' politiche e le competenze tecniche che sono totalmente autonome delle soprintendenze". Lo ha detto il ministro della, Dario, al question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione della deputata di Leu, Rina De Lorenzo, a proposito del progetto dell'ascensore sul monte Echia, a ...Progettare e ripartire',presentato oggi a Palazzo Massimo, a Roma, alla presenza del ministro della, Dario. Lo studio riporta la spesa media mensile delle famiglie per regione, ...Condividi questo articolo:Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “I dati sul calo di incassi, di presenze, di spettatori e di visitatori sono impressionanti e dimostrano quale uragano si sia abbattuto sulle vite ...Così il Ministro della cultura, Dario Franceschini, in occasione della presentazione diciassettesimo Rapporto Federculture, tenutosi oggi a Roma nella sede di Palazzo Massimo del Museo Nazionale ...